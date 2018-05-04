〈中部〉彰縣安檢439兒童遊戲場 只1處合格

2018-05-04

身心障礙服務中心 唯一過關

〔記者張聰秋／彰化報導〕家長要哭了！彰化縣政府委託民間業者，體檢全縣公、私立共四三九處兒童遊戲場所，檢測結果最近出爐，竟然只有一處合格，四三八處都不合格，這處還是屬於社會福利機構的彰化縣身心障礙福利服務中心，民眾獲悉傻眼直呼太扯，就連家有六歲孩童的縣議員張瀚天也說，如此結果讓家長徹底崩潰。

安全管理鬆散 議員直呼離譜

衛生福利部於去年一月廿五日公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各場所附設兒童遊戲場者，皆應符合國家標準CNS12642、CNS12643及相關法規之安全規定，包括遊戲場鋪面、遊戲設備、告示及周邊環境等，檢測不合格由地方政府輔導改善，並列管追蹤，一直不改善將公佈黑名單。

去年做檢測，今年報告結果揭曉，縣府社會處長黃淑娟表示，因應法規修正，全縣幼兒園、國小、餐廳、醫療院所、觀光工廠、營利性兒童遊戲場、休閒農場、公園、綠地、廣場，以及社會福利機構，共六○九處兒童遊樂場，實際受檢有四三九處，其他停業或無意願受檢等場所有一七○處，而四三九處中，僅一處通過檢測，一四五處幼兒園和一七五處國小，還有五處餐廳、一處醫療院所、一處觀光工廠、四處休閒農場、一○七處公園全部不合格。

昨議會定期會，張瀚天質砲轟縣府未善盡管理與監督，拿兒童安全開玩笑，他說，幼兒園和國小及公園都在不合格之列，縣府自己都做不好了，如何要求民間做到？

魏明谷︰加強監督3年內改善

縣長魏明谷表示，全縣包含公私立幼兒園、公園幾乎都有兒童遊憩設施，縣府社會處委託學術單位做檢驗，檢驗結果缺失部分，要求業者三年之內改善，目前，縣內兒童遊憩設施大都為罐頭式遊樂設施，一處不合格連帶多處也不合格，縣府今後會對這類設施加強監督。