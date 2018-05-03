〈北部〉市府第二行政園區評估 明年可望完成

2018-05-03

可行性評估與規劃 九月公告

〔記者陳昀／桃園報導〕市府行政大樓空間不足，有十九個機關科室分散府外辦公，市民洽公經常無法「一條龍」完成，不少議員都爭取將市府第二行政園區設在自家選區，如舊司法園區、中壢青埔高鐵特區、航空城計畫區等；市府秘書處處長顏子傑昨在市議會備詢時，承諾都會納入考量，可行性評估與先期工程規劃案九月將公告上網，一年內完成並對外說明。

市議員盼園區 落在自己選區

市議員謝彰文指出，市府有十九個局處室分散府外，距離從三百公尺至廿九公里不等，但許多陳情案件事涉多個業務管理單位，市民常常得四處奔波，費時又費力，也常因此跑錯地方；市議員邱素芬也說，外部局處每月要支出一一七萬元租金，長期下來很可觀。

市議員林俐玲、謝彰文說，有些單位的業務與民眾互動頻繁，所在地卻交通不便，如住宅發展處位於龜山區，應遷至府內或社會住宅附近；副市長王明德表示，確實可考慮遷至市府消防局旁的中路二號社會住宅。

是否共同選址 府會將討論

顏子傑答詢表示，秘書處正推動「桃園市政府市政大樓第二行政園區可行性評估暨先期工程規劃」，九月上網公告後，一年內會完成評估，市長鄭文燦、議長邱奕勝也會討論新的行政園區是否與市議會共同選址。

顏子傑指出，桃園地方法院預計二○二○年遷往中路司法園區，高等法院桃園分院也已確定不會使用舊司法園區，因此舊司法園區也是第二行政園區的評估選項之一；另外，有議員提議設於蘆竹綠線捷運沿線都市計畫區、中壢青埔高鐵特區、航空城計畫或桃園中山路舊台灣省土地資料改革館原址等，秘書處都會納入考量。

然而，市議員萬美玲、林正峰、黃婉如都批評市府選址拖拖拉拉，更用「評估」來搪塞。林正峰說，這只是辦公廳舍，又不是捷運，直問：「有什麼好慢慢進行可行性評估、規劃設計的？」顏子傑回應，桃園地院還在現址辦公、尚未遷移，各方對於第二行政園區的選址也意見分歧，這些意見都需要歸納；市議員魯明哲隨後質詢直說：「這要拖到選舉後才能決定啦！畢竟有南區、北區平衡的政治考量。」