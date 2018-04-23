〈北部〉《鐵人行程》林智堅率團訪美 5天訪15行程

2018-04-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨率市府一級主管訪美，展開五天、十五個參訪地點的鐵人行程，針對啟動中的大車站、新竹漁人碼頭、世博台灣館轉型兒童探索館和「竹科X」等計畫，拜會舊金山市政府，矽谷及庫比蒂諾市政府和即將完工的灣區轉運中心、探索館、輕軌、博物館、漁人碼頭等建設，做為未來市政建設參考。

借鏡舊金山建設經驗

這是林智堅上任後第三次率團出訪，也是第一次訪美，時機點剛好是竹市姐妹市庫比蒂諾市新任市長上任，以及美國總統川普上月簽署「台灣旅行法」生效之後。扣除前後飛行時間，訪美團將在加州時間廿三到廿七日，五天完成十五個參訪行程，延續過去兩年訪日的「鐵人行程」。

市府民政處表示，林智堅會先拜訪知名的公私協力團體舊金山灣區規劃與都市研究協會和舊金山市政府，借鏡舊金山的城市規劃及建設經驗。並考察八月將完工的灣區轉運中心，該中心結合高鐵、城際鐵路、捷運和輕軌、公車以及行人等各項運具，其動線及包括空中公園等設計，將可做為市府推動新竹大車站計畫參考。

另舊金山的「探索館」、漁人碼頭等建設，也將提供市府推動世博台灣館轉型兒童探索館，以及南寮漁港打造成新竹漁人碼頭等建設參考，包括設計、動線，以及後續營運。

另外，林智堅去年底與行政院長賴清德主持中油廢庫的典禮時，提出「竹科X」及產業發展三支箭的計畫。針對結合油庫與台肥共廿八公頃基地的「竹科X」創新產業園區計畫，林智堅將拜會位於矽谷中心區的聖荷西市政府、庫比蒂諾市政府，以及蘋果公司總部，針對如何促進「台灣矽谷：新竹」的產業發展，以及推動「竹科X」計畫，向當地政府及企業請益。