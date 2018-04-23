〈北部〉苗縣四庄媽回鑾 近萬人吃飯擔20分鐘掃空

2018-04-23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣通霄鎮四庄媽祖昨由雲林縣北港進香回鑾後展開遶境，中午由今年值年的梅樹腳庄擺飯擔酬謝陣頭及慰勞隨香信眾，各家戶準備炒米粉、麻油雞、油飯等美食，因天候佳及交通便利，吸引近萬人前往吃飯擔，場面盛大，三百多攤飯擔不到廿分鐘一掃而空。

北港返回展開遶境 逾300攤飯擔

通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，約有一百三十年歷史。

四庄媽前天一早南下展開年度宗教之旅，分別前往彰化縣南瑤宮、嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，昨天清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮遶境四個庄，祈求國泰民安，風調雨順。

有130年歷史 成為特殊進香文化

「吃飯擔」是四庄媽進香文化的重頭戲，地方耆老說，早年準備飯擔主要是犒賞參與遊庄遶境的陣頭、信眾，當時參加人數約一、二百人；近年來，隨著資訊發達，每年都吸引大批民眾吃飯擔，有些還從外縣市包遊覽車前來，已發展成特殊的進香文化，有些相關科系的大學生，還專程前來體驗、研究。

四庄媽鑾駕昨天中午返回梅南里長壽會館，隨即舉行安座儀式，不少陣頭也來參拜，現場熱鬧滾滾，四庄媽明年輪由竹林仔庄信眾供奉。

今年的吃飯擔由梅樹腳庄負責，地方信眾準備的爌肉、炒米粉、湯圓、雞酒、竹筍湯、油飯等美食，讓信眾「吃免驚」，有信眾吃過一攤又一攤，有些還猛打包，不到二十分鐘，所有飯擔一掃而空。

地方文史工作者陳水木說，昨天的飯擔在福爾摩沙高速公路橋下舉辦，因天候佳、周邊交通及停車方便等因素，梅樹腳庄三百多戶準備飯擔，吸引信眾近萬人前往，梅樹腳庄也是四庄中，吃飯擔人數最多的庄，另三庄每年人數約在五千人上下。