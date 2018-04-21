〈北部〉等1年多 楊梅永寧二號橋下月整建

2018-04-21

〔記者許倬勛／楊梅報導〕位於楊梅區老莊路往龍潭區的「永寧二號橋」，周邊的荖坑溪野溪整治工程已完工一年多，但橋體側邊的橋面板迄今未設置，橋邊不但沒有護欄且雜草叢生，加上位於轉彎處，夜晚或視線不良時，機車騎士一不小心，就有跌落荖坑溪的危險，市議員李家興接獲民眾陳情，昨與永寧里長蕭寶忠前往現場會勘，希望相關單位儘速改善；對此，市府養護工程處回應，目前工程標案已發包完畢，下月將動工。

橋邊多雜草無護欄地方不安

蕭寶忠表示，老莊路是連接楊梅及龍潭的重要道路，車流量相當大，「永寧二號橋」中段橋面縮減、南側又有丁字路口，因此經常發生車禍意外，前年七月水務局在此進行荖坑溪野溪整治工程時，他就曾建議加強護岸並將路幅拓寬，以降低車禍發生率；李家興表示，有居民向他陳情，騎機車行經該路段時，因路幅狹小且只有道路縮減標誌，加上側邊沒有防護措施，轉彎時只要一個不小心或煞車不及，很容易就會摔落荖坑溪，非常危險。

橋面拓寬不屬於水務局權責

水務局指出，總長度八公尺的「永寧二號橋」，前後端路幅較寬，橋梁中段道路開始縮減且沒有護岸，二○一六年七月進行荖坑溪野溪整治工程時，依里長建議加強護岸並建置橋台面當作預留道路，但橋梁道路拓寬不屬水務局權責，工程完畢後交由道路單位評估。

養工處上月發包建置橋面板

對此，養工處回應，當年受限於經費不足，且全市的道路橋梁建置及補強計畫已規劃完畢，期間曾接獲市民反映，去年底再度到現場會勘，經評估後已於三月將工程發包完畢，總經費約一百萬元，預計下月即可動工、六月完工，工程包括建置橋面板，以及順平道路、銜接前後路段。

楊梅警分局統計，老莊路經「永寧二號橋」至龍潭路段的車禍事故，今年迄今總計發生三起車禍，原因多以超速居多，將加強該路段安全維護與攔檢勸導。