〈北部〉《桃園》各校聘師 教局要求先查有無前科

2018-04-18

教局也將各校教職員名冊 送警局核對

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市近期頻傳「校園狼師」事件，近半年來至少爆發三件，市議員范綱祥昨質詢教育局時直批，這幾起個案多是透過校外爆料傳出，質疑學校通報系統失靈，更衍生「吃案」疑慮；教育局回應說，性別平等法規定校方獲悉案情後，必須在廿四小時內回報教育局，否則可罰最高十五萬元，學生也可直接透過市民專線或投訴教育局通報，不至於被「吃案」，後續會加強性平宣導及輔導。此外，教育局另要求各校聘用教師前須先調查是否有前科，每年也會將教職員名冊送交市府警察局核對，保障學生安全。

將對體育教師開會宣導 要求謹守分際

教育局學輔校安室主任鄭淑玲說，近期多起事件都發生於體育班，因體育老師或教練常在訓練時和學生有肢體接觸，或因比賽必須外宿而衍生問題，教育局已邀集全市的體育教師開會宣導，要求注意分際。

桃園市近半年來爆出三起「校園狼師」事件，去年十二月有市議員揭露某國中英文男老師對男學生「彈下體、捏蛋蛋」，涉案老師前天剛被起訴；三月底某國中體育班也爆出外聘教練猥褻十幾名住校男學生，還要求學生互打手槍近一年；上週更有家長投訴，某國小羽球隊男教練以塗抹藥膏、放鬆肌肉為由掀起女學生衣服，還觸碰胸部、腰與大腿等部位。

狼師案頻爆發 教局：皆有接獲通報

范綱祥表示，這幾起校園性侵、性騷擾案爆發，顯示教育局的通報系統功能不足，學生、家長會選擇對外爆料，無非是擔心被「吃案」，教育局通報功能有很大檢討空間，且性平教育也要加強，提高學子的警戒，清楚明示合理教導的界線。

教育局長高安邦表示，這幾件校外爆料，教育局都有接獲通報、掌握情形，會加強性平輔導團宣導，提高學生警覺性。

教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，依性平通報程序，校方接獲學生投訴後，廿四小時內須通報教育局，否則可處罰三萬至十五萬元，也須於三天內啟動調查，由專業外聘人員介入調查，若家長或學生擔心被吃案，可直接通報教育局或寫信到市政信箱，校安室都會介入處理，此外也能直接報警，由警方展開調查。