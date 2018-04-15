〈北部〉大園國中啟用 飛機、航廈為造型

2018-04-15

〔記者謝武雄／大園報導〕大園國中因位於桃園國際機場第三跑道計畫範圍內必須遷移，在「先建後遷」原則下，市府在南港客運園區覓地興建，工程編列八億四千萬元經費，最後以七億五千五百萬元決標，並於二○一五年十月底開工，昨天舉行落成啟用典禮，新校舍以飛機、航廈為建築造型，市長鄭文燦致詞時也期許大園國中在全新的基礎上往前發展，成為大園的新地標。

鄭文燦：獲綠建築標章 成新地標

鄭文燦表示，新的大園國中位於南港客運園區，校地面積四．三六公頃，校舍可容納七十個班級，另有可容納二千二百人的多功能活動中心、二六○人的專業演藝廳，建築設計則以飛機、航廈為造型，並通過綠建築「鑽石級」標章評定，極具特色。

鄭文燦說，校園環境融合桃園埤塘地景及航空城意象設計，建置有塔台瞭望區、生態埤塘、故事中庭等，而在課程上也會加強雙語、國際、航太科學、音樂及體育發展教育，成為更國際化的國中。

教局編預算 提供學生通勤津貼

大園國中學生已於二月開始在新校區上課，教育局也編列預算提供通勤津貼，舊校區將成立「航空城聯合服務中心」，包括海岸管理處、航空城開發、噪音補償工作站等單位都已陸續進駐。

鄭文燦也提到，南港客運園區當初是由民航局所開發，因周邊公共設施不完善，民航局允再編一億二千萬元來完善公共設施，民航局也同意將污水處理廠移轉給市府，進行後續升級及維護管制。另，市府規劃開發環區北路至機場捷運A15大園站卅米道路，總長約二千三百米，無縫接軌航空城與客運園區，提升周邊生活品質。