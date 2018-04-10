〈北部〉《桃園》招募清潔隊不設「籍」 限 鄭文燦：本市考生加10分

2018-04-10

市長：基於在地僱用 採加分制

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員魯明哲等人昨質詢市府勞動局指出，桃園市招募清潔隊員沒有設籍規定，但近期比較其他五都皆規定應徵者至少須設籍三個月，質疑市府將工作機會拱手送給其他縣市的人；市議員梁為超還挖苦說：「難道是在幫市長鄭文燦選總統鋪路嗎？」對此，鄭文燦昨晚宣布，環保局經過研議，基於在地僱用原則，決定對設籍桃園市的考生，總分（筆試加體力訓練）加十分。

其他五都皆設限 須設籍3個月

勞動局長王安邦在質詢時回應，報名若有戶籍限制，可能涉及就業歧視。

市議員黃婉如昨質詢抨擊市府招募清潔隊員門戶大開，就算擔心違法，也可利用加分方式彌補。魯明哲更拿出六都比較表，發現其他五都招募清潔隊員都有設籍本地的規定，僅桃園市沒有；他說，桃園往年招考均有設籍規定，今年突然取消，四月一日截止報名的清潔隊員招考準備聘請三百人，結果報名者中有三八六人並非桃園籍；梁為超附和表示，市府的做法讓市民情何以堪？

魯明哲不以為然地說：「難道其他五都是笨蛋？」他認為，如果只限本地人報考清潔隊員違法，其他五都不可能直接公開規定；且就業服務法的規定是指不得以「籍貫與出生地」限制，又不是說「戶籍」，招聘清潔隊員作業是市府預算，就該把工作機會留給市民。

勞動局：若未違法 桃園將跟進

王安邦表示，將發函請勞動部釋疑，確保報名時限制戶籍地沒有違法疑慮，若是如此，未來可以比照。他表示，今年共有五六○一人報考清潔隊員，桃園市民仍佔多數；另外，對設籍桃園市的報考者加分應無違法問題，建議環保局以此彌補。

環保局表示，清潔隊員招考報名已於四月一日截止，月底將舉行考試，經與勞動局商討加分辦法，決定對設籍桃園的市民總分加十分（滿分為一百分）。