〈北部〉《桃園》國道二號高架橋下變身 兒童冒險公園啟用

2018-04-10

〔記者許倬勛／桃園報導〕市府為一掃國道二號高架橋下長期雜亂不堪、荒廢閒置印象，斥資三億元活化橋下四段空間，玉山街以東是桃園區最後完工的一段，市長鄭文燦昨出席啟用典禮表示，高架橋下周邊住宅林立，在此設置兒童冒險公園，提供民眾耳目一新的運動遊憩空間。

鄭文燦說，國道二號橋下桃園及八德段的空間活化均已完成，以玉山街以東為範圍，往西串連至皮寮溪邊的這段工程，在橋下空間規劃設置兒童冒險公園，設有入口廣場、親子鞦韆爬竿遊具、極限攀網、瞭望跑道、探險管道、挑戰山丘滑梯、體能挑戰區、活力鬥牛區，也規劃景觀美化工程，總工程經費約一四四二萬元。

遊具皆符合SGS標準

桃園區長張世威說，兒童冒險公園由區公所管理，「冒險」的概念為參考歐美戶外兒童公園，以鍛鍊兒童體魄、培養好奇心與冒險精神的主軸設計，園內的所有遊具都符合ＳＧＳ標準，歡迎小朋友們來挑戰。此外，橋下也設有籃球場，在橋面的遮蔽下，民眾隨時可來場「鬥牛」。

當地泰山里的居民表示，過去當地運動休閒場域不足，假日得駕車攜家帶眷到附近的陽明公園，很不方便，這條廊帶會是里民聚會、運動的好地點。

橋下空間 陸續活化

鄭文燦另表示，除國道二號，台六一、六六快速道路、國道三號等橋下空間也將協調進行活化，興建包括集會所、停車場、運動休閒場所、假日農業市集等多元使用空間 ，使用上以不升明火、不影響梁柱及交通安全為原則，提供市民更多活動場地。