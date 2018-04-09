〈北部〉兩線道兩段式左轉 議員促取消

2018-04-09

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市前年試辦兩線道取消內線禁行機車，試辦路段的肇事件數多明顯下降。當時提案的市議員王浩宇最近再建議，取消兩線道的兩段式左轉，認為待轉區反而容易造成機車與斑馬線行人擦撞、待轉時也容易被撞等危險；市府交通局對此持保留態度，承諾七月前會全面盤點路線，在更多路段開放機車行駛內線。

交通局前年起在五個路段試辦兩線道取消內線禁行機車規定，除了中壢南園二路肇事件數增加，其餘路段的肇事件數都明顯下降，去年下半年起因此擴大為十七個路段試辦。

交通局長劉慶豐表示，兩線道取消內線禁行機車，經過初步評估確實有正面效益，今年七月會全面盤點，再依需求逐步擴充路段。

王浩宇認為，取消內線禁行機車的成效良好，機車族變得更安全，而發明「兩段式右轉」的日本也已取消相關規定，希望桃園也能取消兩段式左轉。

他說，待轉區多設置在行人穿越道前方，騎士待轉時難免會行經行人穿越道，容易造成擦撞，尖峰時段待轉騎士也常因為車多被擠出待轉格，導致「待轉變成待撞」，反而危險。

交局態度保留 將再評估

對於「取消兩段式左轉」，交通局持保留態度，交通局指出，目前評估在交通流量大路段仍有兩段式左轉的必要，雖然轉入待轉格的路徑有時會進入行人穿越道，但行人流量不會始終維持飽和，會加強宣導交通安全，避免擦撞危險。

交通局表示，未來會持續與交通路權團體溝通、了解需求，後續再評估「取消兩段式左轉」的可行性，也會檢討不適宜的待轉格。