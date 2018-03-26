〈北部〉桃園農博倒數 4國農業文化館搶先看

2018-03-26

梯田發想設計 竹飾外觀

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會四月四日開園，以東南亞特有竹建築設計的「四國農業文化館」昨天落成，展館以被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產的菲律賓、印尼「梯田」發想，佔地九百坪，採用材質通風、涼爽，彰顯循環經濟的價值。

館內展越菲泰印尼文化

「四國農業文化館」館外的庭園造景、主體建築、觀眾席、舞台均有梯田設計，館舍外觀飾以竹子、竹編和繁茂椰子樹環繞的水景庭園，有如置身椰風飄香的東南亞。館內展覽、互動裝置結合四國美食、文化、服飾、工藝、音樂、舞蹈，展現東南亞特有風情及魅力。

市長鄭文燦說，從桃園到東南亞國家航程約四至五小時，桃園是台灣產業基地，東南亞外籍移工超過十一萬人，多來自越南、菲律賓、印尼和泰國，落腳在桃園的東南亞新住民約一萬九千人。彼此宗教、文化雖不同，但差異中有和諧、欣賞、尊重、接納，讓多元文化成為桃園特色。

鄭文燦表示，「四國農業文化館」，展現越南、印尼、菲律賓、泰國四國既是台灣的鄰居，也是最好的朋友。

勞動局長王安邦指出，四國農業文化館內有農生樹、實體展品、蠟染展示、香料聞香，以現代裝置藝術的佈展呈現，展期中每天會安排四國特色美食、越南斗笠、印尼蠟染、菲律賓椰殼飾品及泰國特色手工藝品DIY，讓民眾深度體驗。週末假日另加碼四國特色音樂、舞蹈、服裝秀，進一步認識這四國文化。

展館設計師陳寶自說，「四國農業文化館」屋頂採用印尼棕櫚葉，外牆除印尼竹編，也採用台灣竹山竹子，做為視覺的外牆，挑高九米，穿透性高，熱氣不會下來，屋頂鐵皮還放了二個地毯，下雨時不會潮，天熱時地毯吸水後會降溫，讓綠建築保持清爽、乾淨俐落，也希望新移（住）民子女參觀後能了解父母母國，並引以為傲。