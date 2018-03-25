〈北部〉竹縣高鐵橋下聯絡道 延伸到竹科

2018-03-25

紓解竹科上下班壅塞

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣高鐵橋下聯絡道，目前施作到公道五路至竹東鎮中興路，但地方認為這樣仍無法徹底紓解新竹科學園區上下班塞車問題，縣府決定依原規劃路線往南延伸到園區的力行路，讓車流可以一路順暢進出竹科。

徵收3公頃、62筆土地

新竹縣政府表示，這項新闢工程，預計徵收新竹縣竹東鎮頭重埔段、柯子湖段等六十二筆土地，面積約三公頃，土地所有權人有四百九十八人，二十一日已召開土地取得作業公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見。

路寬30公尺 長1.13公里

縣府表示，這段新闢道路規劃路寬三十公尺、長約一．一三公里，以竹東鎮中興路四段的高鐵橋下路口為起點，新竹科學工業園裡的力行路為終點，預計未來可紓解縣道一二二線、一二○線、一一七線和中山高速公路竹北交流道到新竹交流道路段尖峰時間交通壅塞現象。

縣府表示，這項新闢道路工程的區域環境土地，多規劃為住宅區及工業區、農業區，工程執行後不但可改善新竹科學園區周邊道路交通壅塞，也能促進區域繁榮，增進工商產業型態發展及提升地區生活品質。

縣府表示，預計從竹北市往南延伸到竹科的高鐵橋下聯絡道，是利用高鐵橋下兩側土地開闢，共分為三期，第一期從竹北市興隆路經興隆大橋到竹東鎮公道五路，已在民國一○四年完工通車；第二期從公道五路到中興路前年底開工，全案含徵收和工程等費用總計耗資十．二億元，預計今年底完工；第三期就是從中興路延伸到力行路這一段。