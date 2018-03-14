〈北部〉《桃園》新屋後庄掩埋場種電 年發電250萬度冠全國

2018-03-14

8座掩埋場 預估總發電量450萬度

〔記者李容萍／新屋報導〕環保局從廿三個已廢棄的公有垃圾掩埋場，選出八個場址設置太陽能發電系統，估計年總發電量可達四五○萬度，目前已完成五座。於去年底啟用、發電量最大的新屋區後庄掩埋場，昨天舉辦「全國最大．綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果發表會，該場年發電量可達二五○萬度，能提供六○○個家庭的年用電量，比台北市福德坑環保復育園區（前身也為垃圾掩埋場）的年發電量二○○萬度還多。

市長鄭文燦指出，垃圾掩埋場經過土地活化，轉型成為太陽能生產基地，兼具創新價值及高度發電效果。桃園推動公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統，已完成中壢區水尾、內厝與新屋區後庄、永興，以及楊梅區員本一期等五個掩埋場，共設置近三○○萬瓦的太陽光電系統，年發電量可達三一五萬度，後續將在楊梅三湖、桃園虎頭山及龜山楓樹坑陸續設置，八個光電系統全數完成後，年發電量可達四五○萬度。

後庄掩埋場佔地二．九公頃，建置太陽光電系統面積二．四公頃，環保局表示，新屋沿海地區日照時間長，周圍無遮蔽物，發電效能自然比較高；被排除設置太陽光電系統的掩埋場，不是因為場地過小，就是現為清潔隊停車場、機具存放處或作為天然災害應變使用。

鄭文燦表示，市府除了在公有學校、政府機關、垃圾掩埋場設置太陽能光電，也獎勵個人與企業等民間投入。而依「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，規定用電契約容量5000KW以上的用電大戶，須有十％採用綠電，響應的企業非常多。

鄭文燦說，桃園環保科技園區內有廿四家企業建廠，每一家都設有太陽能光電屋頂。市府針對市民及團體編列光電屋頂補助，今年編列的二五○○萬元預算，在開放申請當天即超額，因此決定再增加二千萬元額度，足見民眾對綠能的認同度非常高。

大漢溪新生地200公頃 將發展種電

市府也持續尋覓適合太陽能發電的場所，預計將大漢溪河川新生地二○○公頃發展為太陽能光電示範園區，並利用發電所獲得的收入，做為大漢溪生態公園的養護經費，目前該計畫正由經濟部水利署審查；至於光電埤塘等綠能政策，只要法規、環保、地方居民溝通無礙，市府將配合中央推動。

經濟部能源局副局長李君禮、標租掩埋場設置太陽光電系統的大同公司董事長林郭文艷、台電桃園營業區處長郭芳楠等人，昨均出席發表會。