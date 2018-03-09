〈北部〉世博館轉型兒童探索館 年底動工

2018-03-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市世博台灣館兩年前因承接業者片面宣佈停止營業，市府與其終止合約後，啟動世博台灣館轉型為兒童探索館，並獲聯發科技支持捐款五千萬元，如今市府再獲經濟部前瞻基礎建設「推動城鄉特色產業園區發展計畫」七千一百萬元補助，總計將投入一億一千五百九十五萬元進行全館整建，預計年底動工，打造孩子的夢想基地。

再獲前瞻7千萬 總計逾1.1億

新竹市文化局表示，經濟部核定的七千一百萬元經費，其中四千六百一十五萬元將用於轉型兒童探索館，未來兒童探索館內部會有兒童圖書館、科普體驗館、益智玩具館等親子休憩空間；期許打造成為孩子探索科學及遊戲的場所。

林智堅說，竹市是全國最年輕城市，平均年齡僅卅八歲，十四歲以下人口比例佔十八％，孩子代表城市的競爭力與未來，一座「探索知識、發現樂趣、啟發夢想」的兒童城堡，將是孩子們的夢想起點，未來兒童探索館將成為科普教育、啟發兒童無限可能的場域，實現孩童的夢想。

林智堅：啟發兒童夢想場域

林智堅說，兒童探索館會以科普教育、親子共讀、互動體驗為主軸，也會重新調整動線並裝修內部空間，未來會有兒童圖書館、科普體驗館、兒童科普教室、益智玩具館、感統訓練課程空間、親子餐飲等親子休憩機能空間，也會引進多元兒童相關產業滿足親子生活及學習需求。

文化局表示，未來台灣館的球體拆除後，將成為兒童探索館，結合一旁的風城文創館、取水口等文創藝文及教育空間，將是結合數位、科技、人文、創意生活產業的親子教育基地，此外，二樓到四樓將改成兒童圖書館及科普體驗場地，也會結合新竹科技城的特色，增加科技展演空間，目前經費核准後，將開始進行細部設計和統包工程發包，預計年底動工。