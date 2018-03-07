〈北部〉兆豐銀擁百年建物 週五文資審議

2018-03-07

內有許多重要金融文物 見證金融發展

〔記者洪美秀／竹市報導〕位於新竹市東前街的原兆豐銀行，前身為台灣銀行新竹支店，已有百餘年歷史，持有者兆豐銀行擬出售。文化局文資審議委員會九日將審議，文化團體認為極具文資價值，擔心淪為像西大路溫宅古厝「太原第」遭拆毀的命運， 呼籲市民共同關注。

新竹市民間團體「老屋發展處」及市議員李妍慧和樹黨新竹黨部竹北市民代表許育綸說，台銀新竹支店後來曾是交通、兆豐銀行，建築外觀完整，內有許多重要金融文物，如防火保險金庫等都值得保存，見證新竹市金融發展，持有者兆豐銀行民國一○三年遷移他處後，曾公告打算出售，他們擔心被建商拆除改建大樓，兩年前就向文化局請命及發起連署，盼保留做為金融界文資建築代表。

文化團體憂心淪為第二個「太原第」

李妍慧說，「太原第」除夕當天被怪手強拆夷為平地，文化團體擔心這棟建築淪為第二個「太原第」，文化局文資審議委員會九日將審議，呼籲市民關注並支持列為市定古蹟，與旁邊的生活美學館及民眾服務中心整體活化，規劃為百年歷史園區。許育綸建議市府協助兆豐銀行辦理容積移轉，修復建築，加以活化或成立兆豐博物館。

竹市府︰有機會登錄為歷史建築或古蹟

新竹市文化局文資科長林曉華說，審查委員日前獲同意入內了解現況，判斷外部及內部完整具文資價值，且是建於一九○五年，已有一百多年歷史，有機會登錄為歷史建築或指定市定古蹟。

林曉華說，此棟建築方正氣派，內部營業大廳是挑高兩層樓，保險金庫仍保留完好，厚實的門扇及複雜大鎖，都是日治時期銀行或金融機構建築特色。辦公空間設在二樓，有鐵製便梯通往樓頂，且前有小公園及中央市場，南側是日治時期的公會堂即新竹生活美學館，在舊城區具絕佳位置，是見證新竹市日治時期金融發展的代表性建築。