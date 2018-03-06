〈北部〉《桃園》彩色海芋季週末揭幕 花期至4月初

2018-03-06

〔記者許倬勛／桃園報導〕「桃園彩色海芋季」將於三月十日起至廿五日在大園區溪海花卉園區登場，園區廣植一公頃紅、白、黃、粉、紫等色的海芋花田已陸續盛開，活動以「愛情」為主軸，市府結合婚紗業者與花農打造出戀人勝地，並規劃設立溪海休閒農業區，希望結合農場及花卉特色，讓民眾一年四季都能前來賞花。

紅色海芋花語「我愛你」 超浪漫

市府農業局農務科科長胡淑芬說，彩色海芋季會場占地四．五公頃，其中種植了一公頃紅、白、黃、粉、紫等色的海芋花，其中橙花、紅花已經盛開，其他花色下週會陸續綻放，花期將可持續至四月初；胡淑芬說，紅色海芋的花語是「我愛你」，象徵忠貞不渝的愛，與「浪漫芋花園」的主題呼應，讓民眾可體驗被繁花簇擁的浪漫氛圍。

農業局規劃溪海休閒農業區推動農業轉型，與花農合作，春季種植海芋、夏天為向日葵、秋冬則種大波斯菊等景觀綠色草花，讓民眾一年四季都能前來賞花。

去年花況難掌握 今年做足評估

胡淑芬說，市府去年首辦海芋季未能準確掌握花況，到了活動尾聲海芋才盛開，農業局今年做足土質、天氣、場地等狀況評估，民眾不用擔心賞花落空。她說，海芋為外來種的高價作物，台灣氣候潮濕種植不易，農民得用網室細心栽培，才有美麗的花海。

今年海芋季為期十六天、橫跨三個週休假期，活動內容有唯美的婚紗秀、小花童競賽、傳統古禮迎娶、花聲幸福音樂會等，民眾可於桃園高鐵站A18站九號月台、文中三停車場、林園居休閒農場路口搭乘接駁車前往，詳細活動訊息可至「桃園彩色海芋季」活動官網查詢。