〈南部〉元宵炸寒單 東市區空品現紅害

2日晚8點紅色警戒1小時
〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕台東市元宵遶境二日晚間進入最高潮，鞭炮聲四起、煙塵瀰漫，讓台東市出現了難得的短暫紅害，據環保署監測，台東市前晚七時的空氣品質指標（AQI）已達對敏感族群不健康的橘色等級，八時至對所有族群不健康的紅害等級；而昨晚大豐地區仍有宮廟隊伍遶境，不過隊數較少、零星開炸，再加上離監測點較遠，未出現較嚴重空污。
環局啟動相關應變機制
環保署空氣品質監測網顯示，台東市區空氣品質指標從二日晚間七時至十時皆超過一百，達到橘色警戒，晚間八時的空氣品質指標到達最高峰，升到一百五十二，屬紅色警戒，一個小時過後，指標才降至橘色警戒。
縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智說，二日晚間台東市區無風無雨，民眾燃放鞭炮後，煙塵無法隨風飄散，累積在遶境街道上空，導致瞬間值過大，位於台東縣政府的空品監測站，恰巧在遶境路線旁，AQI指標於晚間八時達到最高點，環保局立即啟動相關應變機制。
主辦單位海山寺發動兩百名志工，在花車走過後立即展開街道清掃，台東市清潔隊結合台東縣環保局也在昨天一早分三隊，在重點區域及路段打掃，恢復整潔市容。
由於今年聯合遶境路線縮短，台東市清潔隊長鄭至哲表示，掃除的炮渣及垃圾量近三噸，較去年近五噸減少許多。
昨天上午仍有宮廟在台東街道零星開炸，下午二時起，另有十七支宮廟隊伍在台東市大豐地區遶境，持續到夜間，但規模較小、時間短，僅短暫影響周遭社區的空品，遶境隊伍一過，空品也逐漸恢復良好的綠色等級。
導演籌拍 炸寒單明年賀歲
此外，台東元宵重頭戲「炮炸寒單爺」已有五十多年歷史，是在地重要民俗活動，導演黃朝亮昨與台東玄武堂結盟，將合作拍攝以寒單爺為主題的賀歲電影，推廣台東特色民俗文化。
黃朝亮指出，四年前即許願要拍這部電影，昨天晚間也上陣接受炮火洗禮，預計六月正式開拍，目標是明年春節賀歲片。