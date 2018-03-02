〈北部〉電話亭KTV登陸桃園 須課徵娛樂稅

採投幣式 可減免一半稅
〔記者陳昀／桃園報導〕繼夾娃娃機風潮後，「電話亭KTV」最近在全台掀起流行，因為不用預約包廂或呼朋引伴，只要利用零碎時間就能盡情高歌，也逐漸在桃園市各處商圈竄紅；市府地方稅務局昨指出，電話亭KTV同樣要課娛樂稅，但採取投幣式可減免五成，經濟發展局也持續清查商業登記證。
地方稅務局指出，目前桃園市有三處電話亭KTV完成登記，二處在桃園區、一處在八德區，共有七台，多設置在百貨公司或電影院等處，因有不少機台還在商業登記階段，實際遠超過此數，據了解中壢、蘆竹區皆已現蹤。
每台每月課徵250-300元
地稅局消費稅科代理科長高雅琴表示，依桃園市「投幣式KTV包廂課徵基準」，設置於桃園、中壢、八德、龜山、蘆竹區者每台每月三百元；設於大園、觀音、大溪、龍潭、復興、楊梅、新屋區者每台每月二百五十元，營業如逾八小時還需依比例增加稅額。
經濟發展局商業發展科長廖振宏表示，「電話亭KTV」須於營業前取得商業登記證，由於不少業者是設置在百貨商場、電影院內，必須釐清是附屬或獨立設施，也因為具有模糊空間，實際台數可能會多於登記台數，經發局正持續清查。
業者：每台有百首收益
「MeGo迷歌」范姓業者表示，一月起陸續在桃園in89影城、八德廣豐新天地、中壢中原夜市及中原家樂福設置九個機台，因為可以讓民眾充分利用「碎片化時間」隨時歡唱，目前每台每天平均有八十到一百首服務量，每首歌投幣卅元，收益還算穩定，而客層集中在十六到卅六歲。
此外，超夯的夾娃娃機及「選物販賣機」，機台數也持續攀升，根據地稅局資料，前年全市登記營業者僅八十家，去年底暴增到三百家，如今更翻倍到六五三家、共一萬三六九四台，每月創造二百三十萬元稅收，但實際營業店家遠超過此數。
地稅局：業者異動 須主動辦理
地稅局表示，夾娃娃機、「選物販賣機」及「電話亭KTV」都必須徵收娛樂稅，業者開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業前，都須主動向主管機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，違者可處一萬五千元以上、十五萬元以下罰鍰。