〈南部〉萬人提燈遊行明登場 實施交管

2018-03-01

〔記者黃建華／高雄報導〕「2018高雄燈會藝術節活動」的壓軸活動「萬人提燈‧光之遊行」，將於三月二日元宵節登場，遊行隊伍將集結高雄姊妹市、cosplay、舞蹈音樂、宗教廟宇、公司行號、觀光業者、學校特色、軍方組織、特色花車等團隊，共同帶來精彩絕倫的演出。屆時將實施交通管制，警方籲請用路人改道。遊行路線將自五福、河東路口出發，沿河東路北上，終點至民生、河東路口。

當日早上六時起管制

新興警分局為歡迎結伴到高雄遊燈會參加遊行嘉年華會，歡度熱鬧元宵節，活動當日早上六時至翌日凌晨二時，遊行動線及燈會活動管制區內各重要路口規劃警力實施交通管制與疏導。

三月二日相關實施交通管制如下：

第一階段早上六時至翌日凌晨二時搭設、拆除舞台交管，管制封閉禁行（停）車輛路段：民生二路（河東路-市中路）、河東路（大同二路-光復三街）。

第二階段十四時至十八時隊伍集結交管，管制封閉禁行（停）車輛區域：北起大同二路，東至成功一路，南沿五福三路，西迄河東路（含愛河沿岸）。

第三階段十八時至二十三時遊行交管，管制封閉禁行車輛區域：北起七賢二路，東至成功一路，南沿五福三路，西迄河東路。

警方呼籲屆時參加遊行或行經附近路段市民朋友，應遵守員警指揮並遵守交通法規與現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞。