〈中部〉台中7公園增16親子廁所 7月底完工

2018-03-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕兒童及少年福利法「親子友善廁所」條款，去年底上路，市府建設局為此體檢全市公園廁所，局長黃玉霖昨日說，三月先在秋紅谷等七處公園、十六座廁所增設親子廁所，內附兒童安全座椅、尿布檯等相關設備，迎合親子如廁需求。

去年「親子友善廁所」條款上路前夕，市議員蔡雅玲、謝志忠和張玉嬿於市議會質詢指出，全市五百四十座公園，有親子設備的廁所僅十二座，專屬親子廁所也只有清水鰲峰山公園、坪林森林公園及后里環保公園九間，要求市府儘速增設，讓帶孩子外出活動的爸媽可以安心上廁所，免得媽咪要帶兒子上女廁，爸爸帶幼女上男廁，十分尷尬。

有兒童安全座椅、尿布檯、兒童馬桶

建設局表示，兒少法規定親子友善廁所不得與無障礙廁所合併設置，計畫分年分期增設獨立於男廁、女廁的親子廁所，今年編列三千三百多萬元辦理「亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫，設置兒童安全座椅、尿布檯、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用的馬桶、洗面盆。

黃玉霖說，市府針對公園廁所進行總體檢，三月先在文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、台中公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園共十六座廁所進行改善及新設親子廁所，其中台中公園增設哺乳室，三月一日動工、七月底完工。

黃玉霖表示，設計舒適、美觀的廁所空間，藉此全面提升公園內親子及無障礙機能，落實性別多元友善政策；市議員蔡雅玲、張玉嬿說，讓帶孩子的男性和女性都能有友善育兒的空間，這是一大進步，建議市府也應輔導民間設置，營造友善的親子環境。