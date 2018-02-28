〈台北都會〉《追思228》援救八堵站民眾 17台鐵人獲罪喪命

2018-02-28

全台唯一紀念碑 紀念二二八台鐵人

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是二二八和平紀念日，在基隆市八堵火車站旁，有一座以磚造橋拱作為碑座，用蒸汽火車頭作為碑頂的「八堵站二二八罹難員工紀念碑」，記錄二二八事件發生時，十七位台鐵八堵站員工遇難的故事，紀念碑由罹難者遺族推動興建，是全台各地唯一紀念台鐵員工的二二八紀念碑。

八堵站軍民衝突 站長救人

根據相關史料記載，一九四七年三月一日，駐在澳底的數名軍人於火車站為了火車停駛與否問題，與台鐵站務人員及乘客發生衝突，後來這些軍人在八堵站拿槍威嚇司機，乘客、軍人互毆後，雙方都有人受傷，一名軍人在跳車逃離時死亡，站長李丹修協助受傷民眾敷藥，並安排搭車離開衝突現場。

軍方包圍 槍殺4人抓走13人

三月十日，基隆要塞司令部行文八堵車站要求緝凶，李丹修據實報告，表示無法查出哪些民眾與軍人鬥毆；隔天十一日上午，要塞司令部司令史宏熹的姪子、澳底砲台司令史國華率領兩輛軍用卡車包圍八堵站，先槍殺四名台鐵人員，李丹修等十三人後來也被押上軍卡，從此一去不返。

這十七位鐵路局八堵站的員工，在動亂之際仍堅守工作崗位或協助民眾離開紛亂的現場，結果卻慘遭殺害，他們都是家庭經濟的重要支柱，無辜喪命後，讓遺族的生活大亂，已非悲苦二字可以形容。

遺族推動 八堵站設碑紀念

八堵站的二二八罹難員工紀念碑，多年後在罹難站長李丹修、副站長許朝宗等人的遺族推動下，於一九九四年興建完成，罹難者的遺族每年三月十二日左右都會到紀念碑前憑弔，也向後代子孫傳述這段傷痛的史實，錯誤可以原諒，但歷史不能遺忘。