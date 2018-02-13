〈北部〉串連龜山南崁生活圈 國1桃6線箱涵改建通車

2018-02-13

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區大坑路一段、南上路交叉口的國道一號桃六線箱涵，歷經一年多的改建，工程於昨天由市長鄭文燦、在地市議員按下通車啟動鈕後通車。鄭文燦表示，桃六線箱涵通車後可串連大坑路一段、南上路，有助龜山大坑里與南崁生活圈的連結。

鄭文燦再提桃煉廠十年落日

由於龜山區大坑里緊鄰中油桃園煉油廠，鄭文燦再度提起桃煉廠遷廠議題強調，桃煉廠面積四八○公頃，經濟部二○○三年宣布的十年遷廠承諾遲未落實，他已向中油表明市府立場，將透過啟動都市計畫變更程序，讓桃煉廠「十年落日」，這片土地變更後將是北桃園最大的經貿特區，中油也可取得巨額遷廠資金，希望中油能在三個月內提出遷廠時間表。

國道新建工程局（昨起併入高速公路局）指出，桃園市轄內計畫改建七個國道箱涵，除桃十七線箱涵將併「桃園交流道動線改建計畫」辦理，其餘改建工程分為兩階段進行，第一階段已完成龜山區陳厝坑路、民生北路及中壢區合圳北路三座箱涵改建；第二階段為桃六線、桃園區新興街及龍安街箱涵。

國道新建工程局表示，桃六線箱涵改建總經費一．四億餘元，且非原地重建而是往北移新建，原來的箱涵為單孔、寬高各為三．五米，新建改為雙孔、寬各五米、淨高各四米，舊箱涵將改為人行道，讓人車分離提高安全性。