〈南部〉雙層巴士上路 在地人體驗新視野

2018-02-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕趕在農曆春節旅遊熱潮，台南首部雙層巴士昨日正式營運，不少親子家庭帶小朋友搭乘認識台南，加上之前台南運河遊船也已營運，市府結合業者端出「海陸雙拼」搶觀光商機。

府城古都首見開頂雙層巴士，沿途吸引路人注目拍照，也有熱心市民向車上遊客揮手招呼「歡迎來台南玩」。街景「一路包到底」，讓乘客感到新奇興奮，不僅外地客嘗鮮，也有不少台南在地的親子家庭，爸媽帶孩子來體驗。陳媽媽說，「陪孩子以不同視野來認識台南，開心又有趣」。

經營的府城客運副理郭旺松表示，台南有三輛開頂雙層巴士營駛，比高雄雙層巴士多一輛，而且台南古城區景點較集中，沿途還有設站點，鼓勵民眾下車探訪古蹟，漫步蝸牛巷、米街、抽籤巷等歷史老街，可以無限次上下車，不是只有「繞一圈三百元」。

林姓遊客表示，台南雙層巴士宣傳還不夠，他是路過台南火車站才發現，雙層巴士票券也適用大台南公車轉乘，整體而言，交通費對外地客划算。

首日開航搭乘情形，在上午時段有滿車，下午則較零散。郭旺松表示，觀光營運市場初試水溫，未來將視情形評估調整班點時間，同時與更多飯店及美食店家異業結盟創造觀光商機。

試營運優惠 半日券時間延長

雙層巴士路線有東、西環線，路線主軸串連「普羅民遮城」赤崁樓及「熱蘭遮城」安平古堡，各路線全趟車程約一小時。票價分為「四小時半日券」三百元及「一日券」五百元，從首次搭乘時間起算，於時間內可於路線停靠站無限次上下車，即日起至二月廿八日試營運期間，四小時券使用時間優惠延長至六小時。