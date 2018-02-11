〈中部〉走春求財 嘉市廟宇送錢母、擲筊得黃金

2018-02-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕求好財運是民眾走春熱門行程，嘉義市多間廟宇喜迎生肖狗年，二月十五日（除夕）到三月二日（元宵節），分別舉辦「開廟門贈錢母」、「擲筊得黃金」等活動，滿足人心也活絡宗教經濟。

嘉義文財殿「擲筊求發財金」邁入第九年，有別於南投縣紫南宮每天都可求發財金，文財殿只在正月初一到初五辦理，都有近八千人擲筊，僅約半數信眾能如願以償。

文財殿總幹事林天河說，廟方準備三百六十萬元，信眾持身分證、駕照或健保卡等雙證件，經向文財神擲筊獲兩次聖筊才能求一份六百元發財金；過去景氣較好時，有信眾求借六百元，歸還六萬六千元，近年景氣下跌，歸還金額減為八百到六千元，也有呆帳，八年累計約四百萬元。

除夕夜開廟門、搶頭香、發錢母的廟宇中，主祀土地公的嘉邑北安宮準備三千份的二十元錢母分贈信眾，文財殿除夕夜十一點十五分開廟門，發送八百八十八個招財金幣。

主祀媽祖的嘉義市天后宮初一下午二到五點發放發財賜福紅包袋，初一到初三舉行換錢母活動，廟方會將象徵財庫、保佑孩童的黑虎將軍移至大殿，在聚寶盆中放新的一元錢母並浸水，供民眾持舊硬幣或百元鈔兌換。

主祀土地公的嘉義市關廂境廟擲筊得黃金活動， 民眾元月起持點燈等感謝狀就能擲筊一次，連擲三個聖筊者晉級決賽，三月二日下午兩點半決賽選出六人都有獎，擲聖筊最多者可獲兩錢重的黃金。