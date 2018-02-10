〈中部〉名間交流道匝道 初三到初五雙向封閉

2018-02-10

〔記者劉濱銓／南投報導〕塞不怕？去年農曆春節，國道三號名間交流道入口匝道南北雙向封閉二天，造成名間市區及竹山、南投交流道全都大塞車，而今年春節名間交流道仍將在二月十八日到廿日（初三到初五）封閉入口匝道三天，不僅地方憂心塞車惡夢再起，連基層員警也不看好，春節假期南投省道勢必再掀塞車潮。

地方憂去年省道大塞車恐重演

去年國道高速公路局（簡稱高公局）考量國道主線暢通，封閉名間交流道入口匝道，但卻造成大量從日月潭離開的車潮，以及前往南投燈會的遊客全都塞在南投省道，另外，想從竹山紫南宮離開的遊客，也無法行走名間交流道，全都塞在竹山交流道。

初三初四北上匝道實施高乘載

南投縣警察局表示，今年曾多次向高公局建議不要封閉名間入口匝道，盼用加派警力疏導，若遇匝道回堵，便機動管制車流前往南投交流道，惟交通部有其政策考量，地方只能配合，尤其十八、十九日（大年初三、四）上午九時至下午二時，境內草屯、中興、南投、竹山及南雲交流道北上入口匝道都將實施高乘載管制，未達三人以上車輛禁止進入，呼籲民眾遵守交管。

此次配合封閉管制，在名間交流道前後一公里都設有提醒告示，並將加派警力機動管制路口號誌，若在車流於南投交流道前壅塞，就會提前疏導至中興交流道。

名間鄉長陳文德則同意封閉匝道，他說，春節名間市區總是大塞車，居民怨聲載道，封閉後可避免竹山的大量車流影響市區交通。

警建議繞遠走南雲交流道避塞

竹山警方說，交管期間從日月潭離開，前往竹山的車流，將會在過了名竹大橋後，引導至產業運輸大道，而從溪頭、竹山市區離開或北返的遊客，則建議「捨近求遠」避走竹山交流道，而是繞遠路走南雲交流道，因為「多走五公里、可少塞卅分鐘」，防止和竹山紫南宮的車流「強碰」，儘早離開交通瓶頸點。