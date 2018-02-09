〈南部〉第一胎一萬 屏市生育津貼三月發

2018-02-09

第二胎一萬五千、第三胎二萬元

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了避免屏東市人口跌破二十萬，屏東市公所決定從三月一日起發放生育津貼，第一胎一萬元、第二胎一萬五千元、第三胎二萬元，但限定戶籍必須在屏東市一年以上才能領取。

屏東市人口數快速減少，已面臨二十萬人保衛戰，屏東市代理市長程清水為了遏止人口再快速下降，提出了發放生育津貼措施，趕在三月一日起實施，規定父母親必須有一人在屏東市設籍一年以上，因此懷孕後再搬到屏東市生產將無法領取生育津貼。市公所估評此舉可以減緩人口的流失速度，降低年輕夫妻將戶籍遷出的效應。

父母親須有一人設籍一年以上

根據市公所統計，民國八十七年的出生嬰兒達兩千一百餘人，去年跌到只剩下一千零二人，跌幅驚人。程清水說，預估每年只要準備二千萬元經費就能支應，財源沒有問題，計算今年少了二個月，只要先準備一千二百萬即可支應，市代會主席林恊松已同意墊付，公告後三月一日起開始發放。

程清水說明，屏東縣已有七成以上的鄉鎮市發放生育補助，以往屏東市因為沒有發放，有不少年輕市民將戶籍遷出，等領到補助後來又把戶籍遷回，往往一個小孩就會牽動兩個以上的大人戶籍，造成戶籍異動頻繁，現在生育津貼的發放，將有利於穩住屏東市人口數。屏東縣三十三個鄉鎮市中，屏東市是第二十四個發放生育津貼的地區。

縣府民政處長鄭文華則認為，生育津貼非藥靈丹，只治標不治本，短期可能減少人口流失速度，但長期而言，如無法改善就業環境、交通建設等，好山、好水留不住人，須搭配好收入、好生活，民眾才能落地生根。