〈台北都會〉情人節登記結婚 九年累計天秤座摘冠

2018-02-09

〔記者周彥妤／台北報導〕下週十四日是小年夜，也是西洋情人節。台北市民政局統計，九年來，在情人節當天登記結婚的星座排行，天秤座摘冠、天蠍座及獅子座拿下第二及第三名，雙魚座、金牛座及雙子座則敬陪末座。若分析星座配對，雙子座與巨蟹座的組合則位居首位。

民政局戶籍行政科長曾書瑤表示，近九年於二月十四日登記結婚者，共計一四三五對、二八七○人。

今年北市各戶政事務所特別推出「二一四專屬活動」，包含中山戶所的「情人節抽幸運籤．旺旺好禮贈新人」，於十二日至十四日登記結婚，新人都可當場抽籤拿好禮，獎項有限量廿對的「喜事成雙、好運旺旺」的狗來富公仔，以及「圈住幸福」的福到旺來萬用收納籃。

萬華戶所推出「囍出旺外」，於十四日辦理結婚登記，贈送素人藝術家徐皖華親筆手繪的「囍出旺外」幸福紅包袋一份及囍旺旺毛巾造型狗一對。

士林戶所則自十二日起舉辦結婚登記贈文創祈願卡活動，凡登記結婚的新人都可領取祈願卡一枚，當場寫下祝福話語或許下心願，懸掛在幸福木架上，以祈求好運（孕）來臨；中正戶所除了在十三日至十四日辦理結婚登記的民眾有「結婚旺福」福袋好禮外，出生、遷徙及同性伴侶註記的民眾，於戶所臉書粉絲頁打卡按讚，也將獲贈限量卅組的特製「旺福袋」一個。