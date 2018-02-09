〈台北都會〉春節百貨賣場安檢 SPAO西門店將斷水電

2018-02-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年節將至，許多民眾喜歡到大型百貨賣場採辦年貨，北市法務局昨公布大型百貨賣場公安抽查結果，特力屋士林店、SPAO西門店、家樂福桂林店等三家賣場，因違反建管法或消防法，裁罰共計五十四萬元，其中SPAO西門店防火鐵捲門無法正常降下，經兩次複查未過，將依法擇期執行斷水電處分。

SPAO所屬衣念時裝公關葉小姐昨接受電訪表示，第一次複查未過，便已立即請委外的消防廠商全棟檢修，二月七日複查當天適逢例行檢查，又遇小狀況，現在均已改善。

北市法務局今年一月針對北市大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共計抽查卅四家，其中有三家違反建管或消防法規。

建管處正工程司李秋林說明，本次違反建管法規者，分別為「特力屋股份有限公司士林分公司（下稱特力屋士林店）」及「香港商衣念時裝有限公司台灣分公司（市招為SPAO，下稱SPAO）」。不合格項目為防火區劃防火鐵捲門無法正常起降，嚴重影響防火及人群逃生避難功能，除依法裁處十二萬元罰鍰，並限期改善。

特力屋士林店已改善完畢，但SPAO西門店於一月卅一日複查仍未改善，依法加重裁處卅萬元罰鍰，二月七日再次複查未通過，李政林表示，將依行政程序，擇期執行斷水斷電處分。

至於家樂福桂林店則是違反消防法，消防局股長黃建華說明，家樂福桂林店部分區域施工，卻未依規定提送施工中防火計畫，通知於二月廿四日前改善完畢，目前已進入計畫審查階段。