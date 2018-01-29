〈台北都會〉北大校友種600棵櫻花 增賞櫻景點

2018-01-29

〔記者邱書昱／新北報導〕國立台北大學在校友總會榮譽理事長張平沼等人支持下，在三峽校區種植約六百棵的吉野櫻，昨天舉行植樹認養掛牌典禮；台北大學表示，櫻花將圍繞「心湖」栽種，等花開之後，「心湖櫻花步道」將「櫻」姿綻放，提供校外民眾參觀，新北市可望新增一處賞櫻景點。

預估2月盛開

台北大學指出，這些櫻花在一月栽種，預計二月可能盛開，目前大約有二十至三十朵開花，在校友總會內發起成立「心湖櫻花林管理委員會」專責管理，並設立櫻花維護專戶，接受「認養金」捐款，專款專用永續經營櫻花林，櫻花步道將成為新的賞花景點。

北大70歲 校友捐款認養

台北大學表示，認養櫻花樹木非常踴躍，許多校友主動捐款「認養金」支應後續維護，目前累積的櫻花基金已超過一六○萬元。

張平沼說，捐贈吉野櫻給母校是作為台北大學創校七十週年的賀禮，鼓勵校友回娘家慶祝，「在樹上掛上名牌後能夠多關心、常回母校看看你認養的櫻花，甚至帶著下一代和孫子來看，共同照顧校園。」

台北大學校長李承嘉感謝說，會珍惜校友們的愛心，盡力維護櫻花景觀，成為台北大學的永續美景。

昨天出席的校友包括校友總會理事長謝士滄、副理事長郭台強、國民黨立委曾銘宗、元大金控董事長王榮周等三百多人，相約等櫻花綻放時返校賞景。