〈台北都會〉中央地方沒共識 台北工場閒置逾5年

2018-01-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市定古蹟「台北工場」位於捷運北門站旁，緊鄰國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」建築群，原規劃共同活化再利用，但因中央、地方對於撥用和活化方式沒有共識，導致「台北工場」閒置逾五年。北市文化局昨現勘後，要求權管單位台北捷運局限期改善維管現況，並在六個月內提送修復再利用計畫；北市文化局副局長田瑋表示，不排除提報國定古蹟，交由文化部決定。

台灣博物館︰沒購買建物預算

對此，台灣博物館指出，雖然北市府曾有意將台北工場建物賣給台博館，但因台博館並沒有購買該建物的預算而未能成案。由台博館負責進行的鐵道部博物館園區即將於二○二○年落成開放，為避免延誤進度，台博館已在二○一五年修正整體計畫，將台北工場排除在外。

「台北工場」約建於一九一○年，日治時期為火車修理工場，戰後曾作為台鐵局禮堂，與台灣鐵路、交通運輸等發展息息相關，不論外觀立面磚砌拱圈構造或是鋼骨屋架，皆為當時罕見。

為整合鐵道部歷史與文化園區規劃，台北捷運局自二○一一年開始與文化部台灣博物館協商，盼納入預計二○二○年對外開放的「國立台灣博物館鐵道部園區」，但歷經討論有償、無償等撥用方式，雙方意見分歧，對於活化方向也沒有共識，閒置至今。

文化局促權管單位捷運局改善

文資委員昨現勘後直言，管理單位並未善盡維管責任，「台北工場」為重要古蹟，若長期閒置，恐怕影響民眾對公部門觀感，加上保護用的支撐鋼架已出現鏽蝕，應儘快釐清修復方式，才能談如何活化。

文化局最後決議，台北捷運局應在兩個月內改善管理維護缺失、六個月內提出修復再利用計畫；副局長田瑋也說，台北工場的價值已達國定古蹟，視後續處理狀況，不排除提報國定古蹟，交由文化部審議。