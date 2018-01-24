〈北部〉爭取急重症醫院 賴揆：支持苗醫升級

2018-01-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院長賴清德昨天視察衛生福利部立苗栗醫院，除了解部立苗栗醫院的醫療現況及長照2.0的推動情形，對於各界殷殷期盼衛福部能輔導縣內醫院，至少一家可升級為重度級急救責任醫院；賴清德表示，對苗栗的醫療品質有信心，將全力支持苗栗醫院升級成為急重症醫院。

了解醫療及長照2.0推動現況

苗栗縣內長期無重責急救醫院，以致縣內發生重症或重大意外時，往往都須轉送外縣市大型醫院，往往耽擱急救黃金時間，枉送性命。而目前全台也僅苗栗、台東、南投無重責急救醫院，立委徐志榮、陳超明也多次要求衛福部輔導縣內四所中度急救醫院，至少一家能夠盡速升級。

無急重症醫院 須外送耽擱急救

賴清德視察時表示，苗栗醫院擁有專業科別，且急診皆配有五名專科醫師，在骨科醫療上也具備微創手術技術，另也積極走進社區，提供多達七十五名照顧服務員，是「願意成為照顧縣民一輩子的醫院。」並對苗栗醫療品質有高度信心，賴清德承諾，將全力支持部立苗栗醫院升級成為急重症醫院。

衛福部長：2月公布評選機制

衛福部長陳時中則說，目前優先以打造區域聯絡防護網，使縣內四間中度級急救責任醫院：衛福部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院，至少皆有一醫療科別達重度級以上，二月將會再公布評選機制，力拚最快一年可輔導其中一家升級成為重責急救醫院。

另外賴清德也走訪院內的日間照護中心，欣賞苗醫失智據點「明智學堂」學員的手繪面具，同時也慰問現場阿公、阿婆，將致贈的圍巾一一圍在長輩脖子上，提前送上新年祝福。