〈台北都會〉景美國中教務主任涉性騷 監院彈劾

2018-01-19

校長︰已免除主任職務

〔記者鍾麗華、蔡亞樺／台北報導〕監察院昨通過彈劾台北市立景美國中教務主任許水龍。監委指出，許水龍身為該校性別平等教育委員會委員，卻伺機對女性教師環抱、撫胸、以下體頂撞，事後還利用職權逼迫該校幹事作偽證，又聯合校長、輔導主任、人事主任偏袒男方，對女教師造成二度傷害。

判刑確定將送教評會

對此，景美國中校長吳秋麟昨表示，去年底已免除許的主任職務，但仍具有專任教師身分，目前該案進入司法偵辦程序，若判刑確立，將送教師評審委員會決定許的去留。

吳秋麟表示，去年初發生該事件後，台北地檢署也已起訴許水龍，因此免除許的行政職務，目前許水龍尚在學校任教，該案也進入司法偵辦，學校會尊重判決，若判刑確定，許的解聘或續聘將交由教評會審查。至於監院指校方偏袒男方，吳則說沒有這回事，一切依規定辦理。

監委高鳳仙接獲民眾陳情後，申請自動調查，認定許水龍違失情節重大，並於昨天召開彈劾記者會說明。高鳳仙表示，監院調查官到學校調查時，校方態度相當不友善，甚至質問：「為何不辦慶富，要調查這麼小的案子？」在檢方起訴許水龍後，監院也行文詢問學校要如何處置，校方居然還打電話來監察院嗆聲，痛罵調查官「什麼都不懂」。

彈劾案文指出，許水龍於去年一月三日在該校總務處旁影印室內，性騷擾女教師，自後方以雙手環抱，再以下體頂撞腰臀。

事發後，許曾要求事務組長作偽證，聲稱自己當時不在現場，遭事務組長拒絕。

根據彈劾案文，許水龍在被申訴當日參與學校的危機處理會議，希望輔導主任關切女教師；此外，地檢署調閱監視器光碟的時候，在該校函文及簽呈中核章，許未依法迴避。