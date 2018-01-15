〈北部〉打造沒街友小鎮 玉里劉神父抱病辦尾牙

2018-01-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因為玉里天主堂劉一峰神父，花蓮玉里鎮成了「全台灣唯一沒有街友的小鎮」，他幫助失業者成立資源回收班，也關懷社區老人，負責安德啟智中心的募款，玉里天主堂昨午舉辦年終尾牙，費用由國際獅子會贊助，而玉里天主堂劉一峰神父雖肺炎住院已十天，為了尾牙，神父特別跟醫院「請假」來參加。

高齡七十七歲，在台服務邁入第五十二個年頭的劉一峰神父說，過年前特別忙，尤其是資源回收的工作特別多，可能因為「團體生活不夠注意」，才會不小心生病，感謝大家關心！他說，有聽醫生的話「沒有發燒也要多等幾天才能出院」，而且「我現在沒有發燒，人都好了」，因為尾牙也有跟醫生請假、隔天就可以出院了。

劉神父說：「我們是真的有福的！」雖然玉里是小地方，卻獲得社會上許多團體、企業來幫助支持在地弱勢朋友，使生活過得更好，帶給我們溫暖，尤其收容年老憨兒的「怡峰園」即將在今年五月落成，感謝這二、三年來社會各界「恩人」共一億餘元的捐款，讓怡峰園工程順利進行，感謝「臺灣人真的很慷慨」，很感謝包括獅子會等等「恩人」，一直不斷幫助。

天主堂尾牙包括安德啟智中心院生約廿人、玉里天主堂四個資源回收班五十多人、以及社區關懷的長輩等，都參加尾牙餐會，獅子會也當場另捐十五萬元支票給玉里天主堂。

贊助餐費的國際獅子會300A1區第五專區主席賴俊宏說，這次共有八個獅子會聯合到台東池上、玉里、花蓮進行三天二夜的寒冬送暖活動。他說，天母獅子會長黃千祝是玉里媳婦，從她口中聽見神父的故事很感動，神父幫助憨兒、街友，也透過資源回收讓他們有工作，讓玉里成為「全國唯一沒有遊民的小鎮」，這是在台北很難想像的事，希望把社會善心帶進花東。