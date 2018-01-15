〈北部〉《桃園》天氣回暖 北橫大塞車景點擠滿人

2018-01-15

〔記者李容萍／復興報導〕復興區全長三○三公尺的「新溪口吊橋」、「羅浮溫泉泡腳池」前天啟用，新景點加持，加上「角板山梅花季」活動進入第二天，昨天氣回暖，假日上山的遊客約達五萬人次，造成往角板山的北橫公路大塞車，回堵到大溪的百吉隧道口，讓不少塞在車陣中的遊客大嘆掃興。市警局除加強交通疏導，也建議遊客儘量選擇平日前來旅遊，避免塞車影響遊興。

有鄉民昨在批踢踢實業坊PO文，公告說：「角板山賞梅車潮已經癱瘓北橫了，裡面車位滿了、 路邊也停滿了。天氣溫暖，四輪別再上山了，公車也會坐到天荒地老，建議改用任意門或騎單車等二輪交通工具，對了，除了梅花，櫻花也開了幾株。」

市警局交通大隊長李建民說，假日角板山附近道路規劃為行人徒步區，且角板山中正路、仁愛路口管制車輛進入，昨天上山的車潮、人潮實在太多，也緊急於進入角板山前的介壽國中開闢臨時停車場，而角板山公園的上台地停車場、下台地仁愛停車場與復興區農會停車場都滿場，北橫公路和附近道路沿線也都被停滿小客車，上午十點以後上山的車輛幾乎都塞在路幅狹窄的北橫公路上。

警方呼籲欲利用假日上山旅遊的民眾務必注意活動會場周邊停車空間有限，除了新溪口吊橋、羅浮溫泉每週二的休園日，可選擇平日前往，享受良好的旅遊品質。

羅浮溫泉今起加溫

此外，羅浮泡腳池的溫泉水較為混濁，加上設在泰雅故事公園入口的溫泉儲存塔保溫效果不如預期，使得泡腳池的水溫不夠，讓想泡暖呼呼熱湯的遊客有些失望。市府風景區管理處接獲遊客反映後表示，今天起將分上午、下午兩時段啟動加熱系統，透過補注熱水以升高泉溫，也會改善溫泉保溫相關設備，而溫泉水混濁問題會隨著出水較多而自然改善。