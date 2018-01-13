〈南部〉去年突破70億 屏縣稅收創新高

2018-01-13

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年地方稅收突破七十億元，創下有史以來最高紀錄。

超過前年的六十六點八億元

根據屏東縣稅務局統計，屏東縣去年的地方整體稅收實徵金額達七十點三億元，超過前年的六十六點八億元，連續兩年創下稅收新高紀錄。

去年屏東縣的稅收目標是五十五點六億元，實際徵收金額大幅超徵兩成六，扣除上繳中央與分配給鄉鎮市公所，去年縣庫實際進帳首度超過五十億元。

土地增值稅較目標多徵八成

屏東縣稅收表現最亮眼的是土地增值稅，去年共徵得十七點五億元，比預算目標九點七億元多徵了八十％。

稅務局長程俊表示，雖然全台灣的房地產交易趨冷，但去年屏東縣的房地產仍交易熱絡，全年超過三萬筆移轉，比前年增加三千餘件，包括多筆大面積的土地交易，致使土地增值稅超乎預期。

去年大筆土地交易集中在大慶汽車生產專區，多家中北部汽車零組件廠與光電模組廠南下購地設廠，已逐漸形成產業聚落，這些新設廠商今年起將陸續徵才，可望拉抬屏東的薪資水準。

唯一負成長娛樂稅衰退二％

此外，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、契稅、土石稅等稅收也都正成長，尤其契稅拜房屋標準單價提高之賜、稅收成長一成四，土石稅進帳二點二億元，也比前年成長一成。

唯一負成長的是娛樂稅，僅徵得三千八百餘萬元，比前年微幅衰退二％，主因是部分業者縮小營業規模。

程俊指出，去年稅收破紀錄是因多家企業購地設廠，今年屏東稅收預算採保守原則編列，衡量屏東的景氣變化，預估會比去年的稅收略為減少。