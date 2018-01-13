〈中部〉雲林溪掀蓋 獲「前瞻」補助11億元

2018-01-13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣雲林溪掀蓋工程如火如荼進行，中央將透過前瞻計畫水環境建設經費再挹注十一億經費，提升污水截流工程，維護雲林溪掀蓋後溪水品質，塑造清淨水環境。

昨天上午環保署水保處長葉俊宏、水利署副署長曹華與立委劉建國等人實勘多處正進行中的截水工程；曹華平、葉俊宏指出，建構完善水資源環境是國人共同目標，水利署與環保署會與地方政府攜手合作，全力促成雲林溪工程順利完成。

縣府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋工程去年底動工，沿線計畫設置六十多個污水截水點，及多個礫間石淨化區，淨化水質，確保掀蓋後的雲林溪不會變成臭水溝。

劉建國表示，雲林溪廿多年前加蓋闢建成停車場等，戕害河川生命與民眾親水權，掀蓋是還給河川公平正義，許多民眾擔心掀蓋後河水臭味問題，他再向水利署、環保署等爭取十一億經費，加強流域污水截流與改善工程。

3期工程 將進行污水截流除臭

劉建國指出，第三期計畫包括水與綠計畫、掀蓋段污水截流工程、上游段污水截流工程、下游段污水截流工程及斗六水資源回收中心功能提升等，合計約十一億元經費，環保署、水利署與營建署等表示支持，納入前瞻基礎建設計畫水環境建設予以補助。

劉建國說，雲林溪掀蓋創下兩個第一，一是民眾未來能透過玻璃帷幕看到整個礫間淨化工程，也是第一次邀請各界公民團體共同參與討論，希望成為日本多摩川、韓國首爾清溪川整治案例，成為雲林新亮點。