〈南部〉（台南）水保維護變相開發？ 龍崎掩埋場暫停工

2018-01-12

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎區牛埔里事業廢棄物綜合處理中心設置案，正反陣營持續纏鬥，承辦的歐欣公司上個月下旬成功申請通過水土保持防災計畫，環保團體與附近居民抨擊有「偷渡」掩埋場之嫌，向市議會陳情，戰火跨年延燒，昨天現場勘察，抓到了自然地景恐被破壞的事證，裁示暫時停工。

原以製造炸藥為主的退輔會龍崎工廠，停產後民營化轉型，擬興建掩埋場，因遭質疑有河川污染與活動斷層之虞，遇到強烈抗爭，計畫受阻，但歐欣本已到期的設置許可，卻再獲得兩年寬限，讓正反之爭被迫打延長賽，昨天等於是二○一八的首戰，備受關注。

參與現勘的市議員有謝龍介、盧崑福、曾王雅雲，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰等堅決守護泥岩自然地景的團體，以及牛埔里長陳永和等都到場關切，核准防災計畫的水利局也專程說明。

歐欣由龍崎場協理許敬勇出面簡報，強調計畫是針對之前的水保工程進行維護，尤其滯洪池部分，原本臨時的太空包，將改為永久性設施，範圍才○．六公頃。已在場內修築護坡，讓一八二線及其附近住戶免於崩塌，現址屬泥岩地形，所施作的人為補強措施，有助防災。

但歐欣的說法被環團質疑是倒果為因，沒有先前的人工開發，就不需要後續的防護措施，尤其牛埔溪支流被截斷，讓地景受到破壞。

這次歐欣申請的防災計畫，最被批評之處在於施工便道將截彎取直，必須從中挖除原有的泥岩山丘，為了日後的水土保持，卻要事先破壞地景，並不合理，懷疑是變相開發。

陳永和現場提列施工圖打臉歐欣，盧崑福也質疑，當地沒有住戶，更無一般車輛行經，該公司卻花錢努力落實水保，他笑稱，若不為了之後的掩埋場「鋪路」，難道是在「做功德」。

謝龍介最後做出決議，要求現場暫時停工，由市府儘速協調地主，讓歐欣以原有道路進行申請範圍的水保施作，不得逾越。

黃煥彰與陳永和表示，將密切監控歐欣在現場的舉動，持續關注是否偷跑工程，會全力守護這世界級的自然地景。