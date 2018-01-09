〈台北都會〉議員質疑公費狂犬病疫苗 淪選舉工具

2018-01-09

資源分配不均 有7區無場次

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍市議員林瑞圖質疑，動保處開放活動申請公費施打狂犬病疫苗，竟淪為選舉做關係工具，每年約編列一百萬元預算，施打共二三七五劑狂犬病疫苗，去年共五十四場次，但士林區就辦了卅四場次，資源分配不均，十二行政區竟有七區無場次，動保處「私相獸獸」。對此，動保處允諾今年各區將分配施打。

去年動保處受理十二次申請政令宣導活動，以公費提供狂犬病疫苗免費施打，里辦公室只於南港區申請一次活動、共兩百劑疫苗。市議員們共申請八次宣導活動，施打共一四二五劑，但十二行政區中只有五區辦理，北投、內湖、南港、文山、松山、中山、大同等七區無場次。

動保處允諾將平均分配施打

另外有民間團體、獸醫診療機構、動保處救援會分別提出三次申請，共七五○劑疫苗，都在士林區辦政令宣導活動。林瑞圖日前於議會表達不滿，指動保處與特定獸醫師「私相獸獸」，將人民納稅錢，做個人辦理活動使用。

動保處長嚴一峯無法回應為何資源分配不均；動保處人員則解釋，不能說某些團體、協會壟斷資源，動保處過去都有對主辦單位資格審查，是否有政令推廣及宣導效益，也限制活動主辦單位，須繳回剩餘疫苗、牌證、狂犬病疫苗注射證明書第二聯，並為飼主完成寵物登記。

嚴一峯回應林瑞圖，指今年將不限制資格申請活動公費疫苗，但活動地點應於北市，並符合動物疾病防疫政策及寵物登記率等有效益者；為了平均分配資源，讓各行政區民眾皆享有福利，每年每個申請單位以五場次為限、每場次提供一百劑，且每年每行政區以十場次為限，額滿則不受理。