〈台北都會〉去年逆向行駛5.7萬件 中山北路二段最多

2018-01-03

羅斯福路六段、東湖路緊追在後

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市民最常見的重大交通違規，除了未兩段式左轉或未依規定轉彎外，就屬逆向行駛為最，二○一七年全年遭舉發件數高達五萬七一五八件，最常違規路段包含中山北路二段、羅斯福路六段等主要幹道旁的單行道巷弄，因違規件數居高不下，台北市政府前年著手應對，但時隔一年後並未明顯下降，交通管制工程處表示，針對易違規路段及巷弄，已經完成警示標語的增設與改善，將請警方加強執法。

台北市重大交通違規警員平均每月舉發二萬一千多件，逆向行駛違規件數長年位居違規項目前三名，以交通警察大隊統計二○一七年十一月的違規件數來說，逆向多達五五三三件，佔總體比率約四分之一，雖北市府從二○一六年就一再要求研擬應對措施，去年逆向違規每月仍有四、五千件，與前年同期的十一月的四一二一件相較，甚至有明顯的違規加劇趨勢。

交大統計，市民最常逆向違規的路段，二○一七年的前五名依序為中山北路二段一六一五件、羅斯福路六段一五六七件、東湖路一五二三件、長安西路一一二五件與松高路的一○八三件。

交大表示，逆向情況分為兩種，一種是民眾刻意跨越雙黃線，直接改道逆向，另一種是誤闖單行道，可依道路交通管理處罰條例第四十五條開罰六百元到一千八百元，改善措施方面，前者可透過設置黃色軟質導管等阻隔設施改善，例如大稻埕碼頭四號水門的堤外便道，近年新增軟質導管後，違規件數有明顯減少；然而，後者就較難防範，以中山北路二段周邊的「條通」巷弄為例，因轉個彎單行道的限制方向就變了。

至於如何降低違規，交大指出，民眾時常誤闖單行道，初步認為是警示標誌不完善，會請交工處做硬體設施的改善，之後只能請地方里民協助宣導。

交工處︰將請警方加強執法取締

交工處則表示，一般都會在單行道的逆向路口處，架有紅底白槓的「禁止進入」的標誌牌，若違規情況沒有減少，就會調整標誌位置，讓標誌顯眼清楚，再無法改善，可能就是民眾配合度不高，就只好請警方加強取締。