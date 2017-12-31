〈北部〉永安觀海橋換裝 光雕夜來夜美麗

2017-12-31

市府花1350萬元改善

〔記者周敏鴻／新屋報導〕新屋區永安漁港內的永安觀海橋，因橋樑吊索與鋼結構鏽蝕、油漆剝落、燈光線路老舊，桃園市政府花費一千三百五十萬元施工改善，並增加單色與全彩等動態效果光雕，希望能吸引更多遊客前來賞橋、賞海景。

漆藍衫色 凸顯客家漁港

市長鄭文燦昨天主持「永安觀海橋改善工程」完工啟用典禮，他表示，永安觀海橋以客家藍衫顏色為主、搭配灰白色，凸顯永安漁港是全國唯一客家漁港的特色，趕在元旦連假期間重新開放，就是要讓遊客趁著假期，到永安漁港品嘗海鮮，並走上永安觀海橋欣賞美麗海景，尤其夕陽景色更是迷人，經常吸引攝影同好前來捕捉夕照。

永安觀海橋原於二○○○年動工、二○○二年完工，全長一百廿公尺、寬七公尺、高廿二公尺，當時總計耗用鋼材四百公噸，十五年來因海風不斷吹拂，導致橋樑吊索與鋼結構嚴重鏽蝕，加上油漆剝落、燈光線路老舊，市府決定投入經費整修，從今年三月起開始封橋施工，歷經九個月的工期終於完工、重新開放。

入夜後燈光映照 營造浪漫

除了修復永安觀海橋的鏽蝕處並重新以藍色搭配灰白色系上漆，橋面還新增加動態光雕，輪流呈現藍、綠、紅等單一顏色或彩色，入夜後燈光映照在海面上，讓海水一時紅、一時藍，營造浪漫幸福的氛圍。

鄭文燦表示，桃園市位於台灣西北沙岸，海岸平直、沙灘發達，由於潮差大、潮間帶寬廣，造成沿岸嚴重的漂沙與飛沙狀況，讓漁港飽受淤沙之苦，連帶影響漁業發展，因此市府積極建設各項公共設施，將傳統漁港轉型成觀光休閒漁業，讓漁港能永續營運並帶動地方發展。