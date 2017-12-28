〈北部〉泰雅文物館溫泉泡腳區 將修繕重開張

2017-12-28

縣府籌編250萬 盼春節前完成

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為了刺激觀光，十一月起縣內多個場館恢復免費參觀，包括泰雅文物館；尤其適逢天氣轉冷，因泰雅文物館設有免費溫泉泡腳區，近來吸引不少遊客前往，卻發現溫泉泡腳區暫停開放，落得敗興而歸。苗縣府原住民族事務中心表示，接獲許多客訴抱怨，已獲縣府同意籌編二百五十萬元，進行相關維修，盼農曆年前完成。

苗縣府基於落實使用者付費及減輕營運成本，客家圓樓、英才書院、泰雅文物館於前年七月起收費，泰雅文物館、英才書院全票收費五十元，客家圓樓為卅元。雖然不高，但此後人潮遞減，縣府為了救觀光，宣布於十一月一日起，恢復免費參觀。

泰雅文物館恢復免費參觀後，參觀人次從收費前的假日平均不到一百人次，假日提升了三到五倍。

因泰雅文物館旁，設有免費溫泉泡腳區，近來天氣轉冷，不少遊客更是慕名前往，卻發現泡腳區內公告「因溫泉加熱設備故障，暫停開放」，無法享受露天賞景泡腳的樂趣。

原民中心主任陳世省說，溫泉泡腳區的溫泉，是向溫泉取供業者購買，源自汶水溪谷，但因位處管線末端，需仰賴設備加熱。但加熱設備於三個月前故障，所以暫停開放。

陳世省說，因泰雅文物館為興建三年的新館，苗縣府過去沒有編列相關預算維護，此次泡腳區暫停開放，也接獲許多客訴抱怨，經向縣府反映，獲縣長徐耀昌及縣府主計處支持，籌編二百五十萬元，進行包括泡腳區加熱器、文物館舍屋頂、館前廣場牌樓等修繕。

陳世省說，修繕計畫簽辦中，加熱設備可望於農曆年前修復，讓新春出遊走春的遊客可以享受泡腳樂；其餘館舍則再陸續修繕。

另，陳世省說，泰雅文物館平均一年營運成本約兩百多萬元，取消收費後，對中心預算造成不小負擔，泰雅文物館於明年元月一日起，將收取停車費，大客車每次一百元、小客車每次五十元。原民中心也將於明年辦理文物館內一樓、館外廣場招租，引進原民手工藝品、農特產品，除活絡場館，也帶動地方、部落發展。