〈北部〉將軍村停車場 也是歷史公園

2017-12-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府將原本廢棄的國有地進行活化，其中金城新村改造，將軍村停車場昨天啟用，除保留原將軍村內的大批樹木，也以公園化停車場做規劃，重現此區塊特有的防空洞，也在休閒人行道邊線刻寫歷史事件，還有環四周的三米寬人行道，明年一月二日開始收費，汽車每小時廿元、機車不收費。

市長林智堅說，金城新村土地過去因長期閒置、雜草叢生，成為社區治安死角，當地建功里長邱漢奇、立功里長郭天寶多次表達希望改造荒廢土地，讓社區居民都能利用，市府思考後，由交通處規劃一處具歷史場景、散步休閒功能的公園化停車場。

林智堅說，將軍村不只是「一」個停車場，更保留眷村「二」個防空洞，打造「三」塊綠地，以及環繞停車場「四」周平坦寬廣的人行道，人行步道寬度三米以上，社區爺爺奶奶隨時可來運動、散步，年輕朋友也能慢跑。

建功里長邱漢奇說，原本雜草叢生的荒地半年就迅速變身，已成為社區居民每天造訪的大公園，他說，社區居民多為長輩，很需要這樣的散步場所，加上人行道平坦，輪椅經過都沒問題，老人家、孩子不用怕滑倒，停車場內的防空洞，已成大家探險的秘密基地，大人小孩都喜歡。

市府交通處長倪茂榮說，市府利用科管局的回饋金兩千一百萬元進行將軍村停車場的規畫設置，除保留「金城新村」舊址的樹木和兩處防空洞，也在散步區內人行道邊線上刻寫著金防部九師、金防部九三師、金城新村等歷史緣由。

停車場完工後可停一百一十七輛汽車，八十一輛機車，明年一月二日開始收費，汽車每小時廿元，從上午八點到晚間十點，機車不收費。除公車停靠點，未來也會搭配將軍村開放圖書資訊園區的啟用，提供遊客停車需求。