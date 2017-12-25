〈北部〉復興6米高聖誕紅耶誕樹 吸睛

2017-12-25

〔記者李容萍／復興報導〕復興區耶誕節舉辦的「三民山城紅花燈火節」，即日起至明年一月十三日登場，公所以在地花卉產銷班生產的十種以上、一千五百盆聖誕紅，裝飾出六米高的超大型聖誕紅耶誕樹，聳立在基國派教堂上方的山坡空地十足吸睛；市府農業局、大三民休閒農業發展協會另以二千六百盆聖誕紅佈置出大型花盆、圓環與藝術牆，打造出應景的農特產品裝置藝術。

配合活動，卅日、卅一日及明年一月六日、十三日，公所安排免費接駁車，上午九點從大溪頭寮發車，每卅至四十分鐘一班次；而民眾在任何裝置藝術拍照打卡上傳臉書，並將留言設定為公開，即可在遊客中心兌換禮物，每天限量一百個；一月六日的「山城商圈悠遊趣」，到枕頭山商圈及水流東商圈闖關，也可兌換禮物。

即日起至明年一月十三日也規劃了七場次的「農場小旅行活動」，由桃園火車站發車，以深度旅行方式帶領民眾到北台灣聖誕紅主要供應區的花卉農場，實地探訪花卉種植、到休閒農莊觀看楓樹轉紅的景致，品嚐鄉村特色餐飲，造訪復興三民的產業特色及觀光景點。

十二月卅一日另有「你農我農環大窩基國派漫步行」，明年一月十三日「你農我農枕頭山漫步行」，七場次的小旅行及漫步行活動均採報名制，意者可上網https://ppt.cc/f6gp5x查詢。