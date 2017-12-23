〈北部〉機捷盈餘7千萬 桃園明年推5大優惠

2017-12-23

明年拚日運量6萬人次

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持機場捷運營運年終記者會指出，今年是機捷營運第一年，預估盈餘七千萬元，為回饋市民將提供使用市民卡八折等五大優惠，並於明年元旦起實施，明年的目標是從目前平均每日五．六萬人次運量增至六萬人次。

使用市民卡搭乘 打8折

機捷五大優惠除持市民卡八折（一般小學生學生卡六折），還有持敬老、愛心卡點數八百元（復興區一千元）者，可搭乘的大眾交通工具多了機場捷運選項；A1台北站到A7體育大學站票價由八十元降至七十元，A7站往返A2三重站到A5泰山等站則降價五元。

敬老愛心卡點數 納入機捷

轉乘優惠部分，持市民卡只要在一小時內，無論是機場捷運轉乘市區客運，或市區客運轉乘機場捷運，都可享五至九元不等的折扣，一般卡為九元、高中大專學生卡七元、國小學生卡與敬老、愛心卡則是五元；機捷A21環北站至A23中壢站提供客運免費巴士接駁車，鄭文燦說，上述五大優惠有三項牽涉到市民卡，將確定系統辨認無誤後於明年上路。

鄭文燦表示，機場捷運有機場聯外、北北桃通勤及假日旅遊三大功能，桃捷在營運服務、系統穩定等方面表現良好，機捷第一年營運日運量五．六萬人次，超過四．五萬人次的預定目標，全國捷運滿意度調查第三名、乘客滿意度高達九十六．三％。

鄭文燦也提及，加速捷運車站周邊住宅區開發，對提升運量有很大的幫助，目前A7、A10區段徵收都市計畫已經底定，A20區段徵收都市計畫也已定案，只有A11坑口站、A15橫山站、A16大園站都市計畫，因納入航空城都市計畫目前仍未定案，希望中央加速腳步。

另，機捷發車時間為十二分鐘一班車，未來希望提高發車密度為六分鐘一班車，這部分會與高鐵局協商，希望利用機場捷運工程結餘款採購車廂；最後鄭文燦也呼籲高鐵局，加快機捷延伸線機電工程標案，短期內若無法通車，會利用現有電力系統先行通車到A22老街溪站。