〈南部〉輕軌夢時代站 跨年當天封站

2017-12-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C5夢時代站跨年當天考量舞台與人潮，將全天實施「封站」，前往跨年夜會場民眾需由C4凱旋中華、C6經貿園區兩站上下車，這是輕軌一階十四站通車以來，首度計畫性封閉單一車站。

考量人潮擠爆 全天封閉

高雄捷運公司說明，今年因為夢時代跨年活動舞台設計位置距輕軌C5站較近，加上先前大氣球遊行當天在C5站湧現人潮，引起跨年活動主辦單位注意，經與市府相關局處評估討論後，決定以安全為重，跨年當天將封閉C5站。

輕軌一階全線通車後，曾因總統蔡英文訪視行程，臨時封閉部分車站上下車，C5站這次則是整天封閉，且屬計畫性。

營運到隔天凌晨一點半

高捷表示，去年輕軌首度參與跨年運輸，當時僅有八站、營運到隔天凌晨一點，這次有十四站，預計營運到隔天凌晨一點半，可望與捷運串連，提供民眾便捷接駁。

此外，西子灣被列為今年最後一道夕陽的最佳觀賞地點之一，可望吸引不少民眾傍晚去看夕陽，晚上再參加跨年，屆時有捷運、輕軌兩種大眾運輸工具滿足民眾需求。

高捷統計，上週六大氣球遊行當天，輕軌運量達二萬四七三六人次，比十一月最後一個週六收費期間的一萬六三○九人次顯著增加，增幅達五十二％，可見輕軌沿線活動搭配冬季免費運輸，對運量有相當助益。