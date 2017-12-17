〈南部〉全國首家「在宅醫療」診所 台東都蘭開幕

2017-12-17

〔記者張存薇／東河報導〕台灣邁入高齡化社會，而台東縣東河鄉甚至已達「超高齡社會」，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒昨天在都蘭村成立全台灣第一個在宅醫療基層診所「都蘭診所」，將定期到行動不便或生命末期的民眾家中看診，讓偏鄉民眾也能享受便利、即時的醫療服務。

余尚儒︰盼各地能逐步成立

六十五歲以上的老年人口佔十四％以上就是高齡化社會，而東河鄉老年人口已達廿％，余尚儒苦笑說，根本已經和日本一樣面臨長者照顧問題。卅五歲的余尚儒去年九月舉家搬至台東，在台東聖母醫院服務時派駐到東河鄉偏遠山區泰源村，他說，推動在宅醫療必須更有彈性、更貼近地方需求，所以選擇從超高齡的都蘭出發，希望逐步在國各地成立在宅醫療診所，以日本為例，每十萬人就有一家在宅醫療診所，台灣兩千三百五十萬人應該也要有兩百多間。

去行動不便或末期者家看診

余尚儒說明，在宅醫療就是直接去行動不便或生命末期的民眾家中看診，希望能為來回卅分鐘車程內的卅位民眾提供服務，他也期許成為「一站式診所」，讓偏鄉民眾不用奔波，所有問題都能在診所獲得諮詢或解決，因此除了定期到個案家中巡視，也提供門診服務。

而看見台灣未來對於長照的需求，光寶科技、順華藥品、超音波廠商SonoSite、如影科技等單位也贊助設備、食品，希望在地提供快速的糖尿病等檢測或血壓、血糖等測量，一起為守護偏鄉長者健康盡一分心力。

都蘭村民、曾任居家服務員的陳薏安說，都蘭獨居老人或是兩老一起生活的比例很高，這些長輩往往叫計程車去台東市區看病，來回就要花上一千元車資，如果有醫生願意在都蘭當地扎根、就近照顧，對長者而言真的是一大福音。