〈北部〉永安離岸風電 市長：最少要離岸2公里

2017-12-14

〔記者陳昀／桃園報導〕永安漁港外海將發展離岸風力發電，廠商規劃風場離岸五百公尺，引起地方人士組成「桃新沿海風電自救會」齊聲反對。市長鄭文燦昨天在市政會議上表態，主張風場至少要離岸兩公里，並維護生態景觀、漁業等發展，要求經濟發展局、環境保護局向中央積極表達立場。

築能公司的「桃新離岸風電計畫」，規劃在新屋外海五百公尺至一公里處設置風場，環保署九月召開第一次初審會議後，永安漁港沿線的永安里長郭先彰、深圳里長徐李玉桂、蚵間里長許關蘇、笨港里長彭永涼及新屋愛鄉協會等團體串連發起「桃新沿海風電自救會」，並在海邊懸掛印著「維護客家漁港、反對近岸風車」的白布條、旗幟，宣示抗議。

此案昨在環保署歷經第二次環境影響評估仍未通過，除了離岸距離太近，對觀新藻礁、附近笨仔港遺物等文化資產是否造成影響等也尚有疑慮，必須重新提請環保署的環境影響評估審查委員會討論。

「桃新沿海風電自救會」指出，永安漁港是全台少數客家族群群聚的漁港，且是傳統牽罟及石滬漁法唯一傳承區域，反對設置離岸風機，或至少得比照彰化，以離岸三十公里為基本裝設距離，水深也不得低於三十公尺，必須降低對傳統捕魚的衝擊。

鄭文燦表示，基於兼顧景觀、漁業、生態等多方考慮，他與新屋區公所、新屋漁港海岸沿線四個里長商量後決定表達立場，他認為原先規劃風場離岸半公里至一公里並不恰當，應設在退潮線兩至三公里以外距離。

市府將向中央表達立場

鄭文燦強調，風場往外退，可保存石滬生態，也能持續推動牽罟漁業體驗活動，要求環保局、經發局向中央表達市府立場。