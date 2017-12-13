〈中部〉歪腰、埋草堆 嘉縣公車站牌落漆

2017-12-13

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣政府公車處在朴子、東石、中埔等鄉鎮市設立的公車站牌，有「歪腰」傾斜、牌面變形、時刻表貼紙損毀、隱身草堆等維護管理不良的情形，損及地方形象，歪桿也有影響候車乘客安全之慮；縣公車處昨接獲通報，除要求三十五條公車路線的司機員，回報沿線站牌良莠情況供統整，以利今起派技工巡修，月底前完成。

乘客反映，朴子市永和里縣道一六八線與東石鄉蔦松村接壤的「湖底」站牌，桿身不僅歪斜，桿身與時刻表轉輪底部被雜草佔據；東石鄉過溝國中前站牌上應標註站名的位置，卻一片空白；阿里山公路中埔鄉頂六國小前站牌，疑因站名模糊，被人以立可白寫上站名，公車處半年來都未做處理，頗為離譜。

此外，東石鄉「西崙社區」站的鐵製牌面彎曲變形，民眾頭部若觸及尖銳處可能受傷；梅山鄉「南梅山」、竹崎鄉「南覆金」、中埔鄉「十塊厝」等站牌傾斜十五至三十度不等，站牌的路線圖也毀損不堪，難以辨識，乘客抱怨被當作「三等」公車族。

縣公車處長吳金對回應，公車處有一千四百多支站牌，民國一○二年委由簽約廠商維護，月前獲知廠商未善盡維護站牌責任，上月九日發文與其解約，已將尋求新維護廠商的公文送請縣長張花冠簽核，目標明年元月由新廠商接手維管；吳坦言目前站牌損壞或髒污現象，是公車處督導不周，但他也強調與原廠商解約原因，跟坊間盛傳縣府不滿轄管站牌，張貼下屆嘉義縣長選舉民進黨初選擬參選人翁章梁的宣傳廣告有關。