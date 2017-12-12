〈台北都會〉15商圈行動支付 上路一年多冷熱有別

2017-12-12

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕北市商業處去年九月為推廣行動支付，舉辦「行動支付美食節」，和十五大商圈結合，讓民眾享受美食之餘，同時體驗行動支付便利。然而經過一年多，各大商圈對市府政策褒貶不一，有商圈代表認為，台灣民眾使用行動支付的習慣還有待養成，盼政府多加宣傳推廣；但也有商圈表示，持續舉辦優惠與宣傳活動，保持使用熱度很重要。

習慣未養成 業者籲市府多宣傳

北市商業處表示，市府主要透過活動，媒合店家和行動支付業者，活動結束後是否合作，由店家自行決定。記者走訪公館商圈，發現使用行動支付的商家並非多數，其中以Apple Pay居多，另有Line Pay、Samsung Pay，去年與市府商業處合作的「街口支付」及「夠麻吉」，使用商家類型以飲料店、群聚小吃攤為主。

不少商家對市府曾與商圈合作推廣，不是滿臉疑惑，就是一知半解。提供使用的商家表示，會用主要是為了方便客人，另提及其實使用者也不多，且不少是衝著消費優惠而來。

北市商圈聯合會長周水美表示，去年配合市府活動，在各商圈推廣，活動結束後，通常只要消費者有需要，其實機器擺著繼續用不是太大問題，但就她觀察，目前台灣民眾使用行動支付的習慣還沒養成，反而觀光客使用較頻繁，呼籲市府應多宣傳推廣。

持續辦活動 給折扣優惠保持熱度

推動行動支付有成的寧夏夜市觀光協會理事長林定國認為，持續舉辦活動、提供優惠，保持使用熱度很重要。林定國指出，目前寧夏夜市已有四種不同的行動支付選擇，但同樣的是，透過行動支付，消費者可獲得一定的折扣優惠，行動支付業者甚至自行吸收折扣差價成本，提高店家裝機意願，帶動安裝APP的人次，達到雙贏。