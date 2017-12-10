〈北部〉軍方釋地 老湖口後山闢戰車休閒文化園區

2017-12-10

26公頃軍用地 公所獲撥用

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣老湖口後山原是陸軍裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝，且山丘遍佈茶園，也是騎自行車的熱門路線；湖口鄉公所歷經多年爭取，最近獲軍方同意撥用二十六公頃用地，將向中央爭取建設經費保留軍事遺蹟和茶園，開發成為戰車休閒文化園區。

湖口鄉長林志華表示，老湖口後山的竹十三線湖新路，為湖口老街通往新埔鎮的鄉道，隨山丘地勢起伏，兩側遍佈茶園，海拔雖僅一百多公尺，卻可眺望湖口和新豐地區風光，向來是賞景和騎自行車的熱門路線。加上軍方遺留十多座軍事碉堡及壕溝，公所將全面調查這些閒置的軍事設施，轉化成為休憩、體驗及軍事文化展示的空間。

為發展觀光 8年前就提出構想

湖口鄉公所建設課表示，為發展老湖口後山的觀光，湖口鄉公所在九十八年即向軍方提出無償撥用的構想，歷經多年的溝通、爭取，最近終獲軍方同意撥用二十六公頃的特定專用區土地，目前正在辦理撥用手續，準備提案向中央爭取經費。

建步道、自行車道 設15座觀景台

建設課表示，初步研擬的戰車休閒文化園區計畫，將在竹十三線兩側，新建合計四﹒七公里長的人行步道以及四﹒五公里長的自行車道。

建設課指出，還將打造空中步道，沿線並準備建置十五座觀景台，加強綠美化植栽，且規劃約一﹒二公頃青青草園親子活動廣場，初估所需的經費約二﹒一億元。

林志華表示，未來園區並可串連湖口老街、大湖口車站公園、牛車驛站、漢卿步道、金獅古道、仁和步道及觀光茶園和苦茶園等景點，提供民眾獨特的旅遊體驗。

將與茶農溝通 配合整體開發

至於老湖口後山的茶園因早年未登錄衍生占耕問題，湖口鄉公所表示，未來將與茶農溝通，保留部分茶園景觀，配合整體開發。